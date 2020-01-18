Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin ayrılıkları günlerce konuşulmuş, Serdar Ortaç'ın açıklamaları ise çok tartışılmıştı. Boşandıktan sonra da Türkiye'de dikkatle takip edilen Chloe Loughnan, Instagram'ın hikaye bölümünden öyle bir fotoğraf paylaştı ki olay yarattı. İşte Chloe'nin 'kabin ateşi'.

18.01.2020 15:14 - Son Güncelleme: 18.01.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





