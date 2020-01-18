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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Çiftin ayrılıkları günlerce konuşulmuş, Serdar Ortaç'ın açıklamaları ise çok tartışılmıştı. Boşandıktan sonra da Türkiye'de dikkatle takip edilen Chloe Loughnan, Instagram'ın hikaye bölümünden öyle bir fotoğraf paylaştı ki olay yarattı. İşte Chloe'nin 'kabin ateşi'.

18.01.2020 15:14 - Son Güncelleme: 18.01.2020 15:24
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

Eski eşi Serdar Ortaç üzerinden konuşulmaya devam eden Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekmeyi başardı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

"KABİN ATEŞİ" NOTUNU DÜŞTÜ

Chloe Loughnan, "Kabin ateşi" notunu düştüğü fotoğraf ile takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Genç manken, üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

"SEVEREK EVLENDİK, SEVEREK BOŞANDIK"

2014 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

"HİZMETLİSİ DEĞİL, KARISIYDIM"

Ünlü şarkıcının, "Bu parayı Chloe'ye vermem gayet normal. Bu nafaka, onun bana 10 yıllık hizmetinin, beraberliğimizin bedeli" dediği iddia edilmişti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan 'kabin ateşi'yle sosyal medyayı salladı

İrlanda-Türkiye arası mekik dokuyan genç model, esKi eşinin açıklamaları hakkında, "Talihsizlik" yorumunu yaptı. Chloe, "Serdar'ın açıklamalarına üzüldüm, hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım" dedi.

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