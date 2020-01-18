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Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

Son dakika haberi! İngiliz kraliyet ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacaklarını bildirdi. Çiftin yeni hayatının başlangıcı olarak görülen anlaşmanın bahar aylarında yürürlüğe gireceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi. İşte Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın yılan hikayesine dönen kraliyet ailesinden ayrılma süreçleriyle ilgili son gelişmeler...

18.01.2020 23:14 - Son Güncelleme: 18.01.2020 23:14
Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

İngiliz kraliyet ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacaklarını bildirdi.

Kraliyet ailesinden yapılan yazılı açıklamada, aile içinde yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmayla Harry ile Meghan'ın aile üyesi olarak resmi görevlerini bırakacakları ve kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.

Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

Çiftin yeni hayatının başlangıcı olarak görülen anlaşmanın bahar aylarında yürürlüğe gireceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi.

Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de yaptığı yazılı açıklamada, "Aylar süren görüşmelerden ve yakın zamandaki tartışmalardan sonra, torunum ile ailesi için ileriye dönük yapıcı ve destekleyici bir yol bulmuş olmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

Çiftin son iki yılda yaşadıklarını anladığını belirten Kraliçe 2. Elizabeth, "Daha bağımsız bir hayat sürme isteklerini destekliyorum.

Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

Bütün ailem bugün varılan anlaşmanın onlara yeni ve barışçıl bir hayat kurmaya izni vermesini ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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