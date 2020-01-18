Son dakika: İngiliz kraliyet ailesi açıkladı: Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak
Son dakika haberi! İngiliz kraliyet ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacaklarını bildirdi. Çiftin yeni hayatının başlangıcı olarak görülen anlaşmanın bahar aylarında yürürlüğe gireceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi. İşte Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın yılan hikayesine dönen kraliyet ailesinden ayrılma süreçleriyle ilgili son gelişmeler...
18.01.2020 23:14
- Son Güncelleme: 18.01.2020 23:14
İngiliz kraliyet ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacaklarını bildirdi.
Kraliyet ailesinden yapılan yazılı açıklamada, aile içinde yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmayla Harry ile Meghan'ın aile üyesi olarak resmi görevlerini bırakacakları ve kraliyete ait unvanlarını kullanmayacakları duyuruldu.
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