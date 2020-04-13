Haberler Galeri Magazin MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla gündem olmuştu. Sosyal medyada dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'ın eşi ve çocukları merak konusu oldu. Lüks eviyle adından söz ettiren Güzide Mertcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sevenleri tarafından büyük beğeni topladı. İşte MasterChef Türkiye ile adını duyuran Güzide Mertcan'ın özel hayatı.

13.04.2020 17:57 - Son Güncelleme: 13.04.2020 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





