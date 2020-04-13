Haberler Galeri Magazin MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla gündem olmuştu. Sosyal medyada dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'ın eşi ve çocukları merak konusu oldu. Lüks eviyle adından söz ettiren Güzide Mertcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sevenleri tarafından büyük beğeni topladı. İşte MasterChef Türkiye ile adını duyuran Güzide Mertcan'ın özel hayatı.

13.04.2020 17:57 - Son Güncelleme: 13.04.2020 18:09
MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

MasterChef yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 2 Nisan 1988'de İzmir'de dünyaya geldi. 7 milyonluk villası ile gündeme oturan Güzide Mertcan'ın özel hayatı dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

Dof Robotik A.Ş.'nin kurucusu Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan'ın 3 çocuğu var.

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

İşte Mertcan ve diğer ünlülerin aileleri...

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

Sibel Can ve oğlu Emir

MasterChef yarışmacısı Güzide özel hayatıyla olay oldu! İşte MasterChef Güzide’nin eşi ve çocukları...

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi