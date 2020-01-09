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Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, yıllar meydana okuyor desek yanlış olmaz. 72 yaşında başarılı oyuncu oynadığı yüzlerce film ile hala hafızalarda. Filmlerin narin ve güzel kızını canlandıran Hülya Koçyiğit'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafı görenleri gülümsetti. İşte başta Hülya Koçyiğit olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

09.01.2020 17:02 - Son Güncelleme: 09.01.2020 17:10
Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

İşte başta Hülya Koçyiğit olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

EBRU GÜNDEŞ

Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

İBRAHİM TATLISES

Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

FATMA GİRİK

Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

HÜLYA KOÇYİĞİT

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