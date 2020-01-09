Yeşilçam'ın 'Narin güzeli' Hülya Koçyiğit'i hiç böyle görmediniz! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, yıllar meydana okuyor desek yanlış olmaz. 72 yaşında başarılı oyuncu oynadığı yüzlerce film ile hala hafızalarda. Filmlerin narin ve güzel kızını canlandıran Hülya Koçyiğit'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafı görenleri gülümsetti. İşte başta Hülya Koçyiğit olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

09.01.2020 17:02 - Son Güncelleme: 09.01.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





