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Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

Aleyna Tilki, Milano'ya uçmak için gittiği İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı. bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade veren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, işlemlerin ardından uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı. Aleyna Tilki'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tartışmasının nedeni ise herkesi şoke etti.

09.01.2020 16:31 - Son Güncelleme: 09.01.2020 16:51
Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu ve güvenlik görevlisi ile tartıştı.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

Sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

YOLCUYLA TARTIŞTI, GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HAKARET ETTİ

Edinilen bilgilere göre Şarkıcı Aleyna Tilki, THY'nin saat 12.40'taki tarifeli seferiyle Milano'ya gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemerini yaptıran ünlü şarkıcı daha sonra pasaporttan geçti. Pasaport sonrası X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolcu ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine Aleyna Tilki, havalimanında bulunan polis merkezine götürüldü. İfadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlü şarkıcı güvenlik önlemleri altında polis merkezinden çıktı.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

UÇUŞUNU İPTAL ETTİRDİ

Bu sırada Aleyna Tilki'nin polis merkezinden çıkışını görüntülemek isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına polis tarafından izin verilmedi. Öte yandan Aleyna Tilki'nin, 12.40'taki Milano'ya gideceği uçağı kaçırdığı, bir sonraki Milano uçağına ise bilet almasına rağmen iptal ettirdiği ve İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

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