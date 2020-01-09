Son dakika haberi: Aleyna Tilki İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı! Tartışmanın nedeni şoke etti

YOLCUYLA TARTIŞTI, GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HAKARET ETTİ

Edinilen bilgilere göre Şarkıcı Aleyna Tilki, THY'nin saat 12.40'taki tarifeli seferiyle Milano'ya gitmek üzere sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemerini yaptıran ünlü şarkıcı daha sonra pasaporttan geçti. Pasaport sonrası X-ray kontrolleri için güvenlik noktasına gelen Aleyna Tilki, iddialara göre burada bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aleyna Tilki'nin bu sırada bir özel güvenlik görevlisine de hakaret ettiği öne sürüldü.