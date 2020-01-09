Milyonlarca hayranı şoke oldu! Justin Bieber'ın hastalığı olan lyme nedir? Uyuşturucu kullanıyor sandılar ama...

Ünlü şarkıcı Justin Bieber insanlara keneler yoluyla bulaştığı bilinen "Lyme hastalığı" nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Bu bakımdan Lyme hastalığı nedir sorusu yeniden çok fazla merak edilmeye başlandı. Keneden deri yoluyla bulaşan lyme hastalığı ile alakalı yeterince bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aksi takdirde bu hastalık ciddi sağlık, sorunlarını hatta ölümcül sonuçları beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla lyme hastalığı nedir, lyme hastalığı nasıl tedavi edilir sorusunun cevapları oldukça önem arz etmekte... Lyme hastalığına dört ana bakteri türü neden olur: Borrelia burgdorferi, Borrelia mayonii, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii bakterileri. Borrelia afzelii ve Borrelia grinii Avrupa ve Asya'daki Lyme hastalığının başlıca nedenleridir Lyme hastalığı, genellikle bir geyik kenesi olarak bilinen, enfekte siyah bacaklı kene ısırması ile bulaşır. Çağın salgını olarak bilinen bu hastalık tedavi edilmediğinde AIDS'ten bile daha tehlikeli olabiliyor.