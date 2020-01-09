Milyonlarca hayranı şoke oldu! Justin Bieber'ın hastalığı olan lyme nedir? Uyuşturucu kullanıyor sandılar ama...
Genç yetenek Justin Bieber hastalığını açıkladı herkes şoke oldu. "Uyuşturucu kullanıyor" iddialarına yanıt veren 25 yaşındaki Bieber, "Birçok insan benim hakkımda 'Çok kötü görünüyor' ve 'Uyuşturucu kullanıyor' gibi yorumlar yapanlar benim hasta olduğumu fark etmedi. Çok ciddi bir hastalık ve benim cildimi, beyin fonksiyonumu, enerjimi ve genel olarak sağlığımı olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı. Hakkında kötü yorumlar yapan birçok kişinin kendisine "lyme" hastalığı teşhisi konulduğundan haberdar olmadığını belirtti. Justin Bieber'ın hastalığı olan lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Ünlü top model Bella Hadid, annesi Yolanda Foster ve kardeşi Anwar Hadid de aynı hastalığa yakalandıklarını açıklamıştı.
Justin Bieber bunun "cildini, beyin fonksiyonunu, enerjisini ve tüm sağlığını etkileyen" kronik bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.
Yaşadıklarını, YouTube'da yayınlayacağı belgesel tarzındaki video serisinde anlatacağını aktaran Bieber, "Savaştığım ve üstesinden geldiğim her şeyi öğrenebilirsiniz." ifadesini kullandı.
Hastalığı yenmesine yardımcı olacak doğru tedaviyi aldığını vurgulayan Bieber "Her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döneceğim." mesajı verdi.
Justin Bieber'ın eşi model Hailey Bieber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eşine destek verdi ve "Lyme hastalığının ciddiyetini önemsiz gibi lanse etmeye çalışanlara" tepki göstererek, "Lütfen araştırmanızı yapın ve yıllarca bu hastalıktan muzdarip olanların hikayelerini dinleyin." ifadesini kullandı.
Lyme hastalığı insanlara genellikle "ixodes" cinsi kenelerden bulaşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi Lyme hastalığına yakalanıyor. Tedavi edilmemesi halinde hastalık, deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini olumsuz etkileyebiliyor.
Ünlü top model Bella Hadid, annesi Yolanda Foster ve kardeşi Anwar Hadid de aynı hastalığa yakalandıklarını açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı Justin Bieber insanlara keneler yoluyla bulaştığı bilinen "Lyme hastalığı" nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Bu bakımdan Lyme hastalığı nedir sorusu yeniden çok fazla merak edilmeye başlandı. Keneden deri yoluyla bulaşan lyme hastalığı ile alakalı yeterince bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aksi takdirde bu hastalık ciddi sağlık, sorunlarını hatta ölümcül sonuçları beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla lyme hastalığı nedir, lyme hastalığı nasıl tedavi edilir sorusunun cevapları oldukça önem arz etmekte... Lyme hastalığına dört ana bakteri türü neden olur: Borrelia burgdorferi, Borrelia mayonii, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii bakterileri. Borrelia afzelii ve Borrelia grinii Avrupa ve Asya'daki Lyme hastalığının başlıca nedenleridir Lyme hastalığı, genellikle bir geyik kenesi olarak bilinen, enfekte siyah bacaklı kene ısırması ile bulaşır. Çağın salgını olarak bilinen bu hastalık tedavi edilmediğinde AIDS'ten bile daha tehlikeli olabiliyor.