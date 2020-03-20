Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.

20.03.2020 15:27 - Son Güncelleme: 20.03.2020 15:27
Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Biz onu Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz ama aslında o bir model... Yeşilçam filmlerinde kötü kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkı, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış. Daha sonra beyazperdeden elini eteğini çeken Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Hülya Avşar

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Kenan İmirzalıoğlu

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Aydan Burhan

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti 'Gençliğimde 10 kez kürtaj...'

Rüştü Asyalı

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tuğba Özay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti
Tuğba Özay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti