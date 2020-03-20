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Tuğba Özay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti

Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı. Haberi geçtiğimiz gün, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile adı magazin camiasında 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay verdi. Akay, Özay'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ele alan bir yazı yazdı. Alınan bilgiye göre hafta sonu gittiği Şanlıurfa seyahati sonrası fenalaşan Tuğba Özay, annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Özay'ın mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Tuğba Özay, önceki gün taburcu oldu. 42 yaşındaki Tuğba Özay'ın hastanedeki görüntüsü hayranlarını şoke etti.

20.03.2020 15:07 - Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
Tuğba Özay'Dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti

'Kuaförüm Sensin' programında jüri koltuğunda oturan eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'dan üzücü bir haber geldi. Tuğba Özay mide kanaması geçirdi. Hafta sonu gittiği Şanlıurfa seyahati sonrası fenalaşan eski manken, annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından hastaneye götürüldü.

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Tuğba Özay'Dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti

Duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan ses sanatçısı Onur Akay'ın da duyurduğu üzücü haberden yeni bilgiler geldi. Yapılan tetkikler sonucu Özay'ın mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Özay, önceki gün taburcu oldu.

Tuğba Özay'Dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti

Özay'la ilgili bir yazı kaleme alan Akay, "Sevgili dostum Tuğba Özay, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özay'a, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Sevenlerini çok korkutan Tuğba'nın mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Anasteziden çıkan canım Tuğba'cım zafer işareti yaparak poz verdi" ifadelerini kullanarak, Özay'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı.

İşte Tuğba Özay'ın son hali...

Tuğba Özay'Dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti

TUĞBA ÖZAY

Tuğba Özay'Dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti
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