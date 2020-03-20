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Tuğba Özay'dan korkutan haber, hastaneye kaldırıldı! Tuğba Özay'ın son hali şoke etti

Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı. Haberi geçtiğimiz gün, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile adı magazin camiasında 'felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay verdi. Akay, Özay'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ele alan bir yazı yazdı. Alınan bilgiye göre hafta sonu gittiği Şanlıurfa seyahati sonrası fenalaşan Tuğba Özay, annesi Duygu Özay ve asistanı tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Özay'ın mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Tuğba Özay, önceki gün taburcu oldu. 42 yaşındaki Tuğba Özay'ın hastanedeki görüntüsü hayranlarını şoke etti.

20.03.2020 15:07 - Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





