Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan eski oyuncu-sunucu Gamze Özçelik, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Gamze Özçelik geçtiğimiz günlerde oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş'a karşı yaptığı hamle ile gündeme gelmişti. Gamze Özçelik, 4 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'ın mahkeme kararıyla çocuğunu görmesi yasaklamıştı. Bu haberin ardından Gamze Özçelik hakkında her şey merak edilmeye başladı. Hakkında araştırma yapanlar Gamze Özçelik'in çocukluk fotoğraflarıyla oğlu Murathan'ı yan yana görünce şaştı kaldı. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
20.03.2020 15:52
- Son Güncelleme: 20.03.2020 16:41
37 yaşındaki eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik sosyal medyanında en çok konuştuğu isimlerden biri. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ile çocukluk fotoğraflarını yan yana görenler şaştı kaldı. Murathan tıpkı annesi gibi. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin tatlı mı tatlı çocukluk fotoğrafları.
DİĞER GALERİLER