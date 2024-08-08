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Yeşilçam'ın en kötü 12 karakteri belli oldu! 70'lere 80'lere damga vurdular: Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim!

Sinema perdesinde iyiliğin anlam bulması, karanlığıyla büyüleyen kötü karakterlerin varlığına bağlıdır. Türk sineması da tarihinin altın çağı olan 70'ler ve 80'lerde, hafızalara kazınan, seyirciyi hem korkutan hem de bir o kadar da kendine hayran bırakan "kötü adam" portreleriyle dolu. İşte, Türk sinemasının unutulmaz kötüleri...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 14:41 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 14:41
Yeşilçam’ın en kötü 12 karakteri belli oldu! 70’lere 80’lere damga vurdular: Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim! 1

Yeşilçam denince akla gelen; aşk, intikam, komedi ve elbette unutulmaz "kötü" karakterler… Peki ya içlerinde en "felaket" olanlar? Kahramanlarımıza hayatı zehir eden, sinsi planlarıyla izleyiciyi bile ekrana kilitleyen o 12 isim… İşte Yeşilçam tarihinin en kötü karakterleri...

Yeşilçam’ın en kötü 12 karakteri belli oldu! 70’lere 80’lere damga vurdular: Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim! 2

13 – Dikiş Tutmaz Sabri (Hasan Ceylan)

Sahneye attığı kahkaha kadar, savurduğu tehditlerle de hafızalara kazınan, Yeşilçam'ın efsane karakteri Dikiş Tutmaz Sabri. "Sahte Kabadayı" filminde, "Dinleyin ulan develer!" repliğiyle Türk sinemasına damgasını vurmuştu.

Yeşilçam’ın en kötü 12 karakteri belli oldu! 70’lere 80’lere damga vurdular: Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim! 3

12 – Alkapon Kerim (Nuri Alço)

Bir nevi çakma The Godfather filminin kötü karakteri olan Alkapon Kerim, sevgilisi Banu Alkan'a 'karı' denmesi üzerine çıldırıp, bastonla adam öldürerek listemize girdi.

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