Yeşilçam'ın en kötü 12 karakteri belli oldu! 70'lere 80'lere damga vurdular: Şener Şen, Nuri Alço, Önder Somer, Faruk Peker, Erol Taş... Bakın 1. kim!

1

Yeşilçam denince akla gelen; aşk, intikam, komedi ve elbette unutulmaz "kötü" karakterler… Peki ya içlerinde en "felaket" olanlar? Kahramanlarımıza hayatı zehir eden, sinsi planlarıyla izleyiciyi bile ekrana kilitleyen o 12 isim… İşte Yeşilçam tarihinin en kötü karakterleri...