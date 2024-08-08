3 malzemeyle yıllara meydan okuyor! Mine Tugay güzellik sırrı bakın neymiş! İşte 46 yaşındaki Mine Tugay’ın uyguladığı basit yöntem...

1

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Çilek Kokusu", "Zalim İstanbul", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" gibi dizilerde rol alan ve Medcezir dizisi ile hafızalara kazınan Mine Tugay, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.