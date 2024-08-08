Deliha’nın yıldızı Gupse Özay ile Barış Arduç’un arasındaki yaş farkı dikkat çekti! 4 yıl önce evlenen çift meğer...

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 2020'de dünyaevine girdi ve 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Gözlerden uzak mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, son olarak Deliha filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatları merak edilip araştırılan ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı ise dikkat çekti.