RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son zamanlarda merak konusu oldu. Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şakına çevirdi... İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

14.04.2021 05:15 - Son Güncelleme: 14.04.2021 05:25
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

Türk sinemasının efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

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Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı.

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim" dedi.

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti.

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğrafı...