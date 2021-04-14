Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Yıllar onu bakın nasıl değiştirmiş!

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, son zamanlarda merak konusu oldu. Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şakına çevirdi... İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

14.04.2021 05:15 - Son Güncelleme: 14.04.2021 05:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





