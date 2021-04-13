Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
Ekranlarda büyük bir heyecanla izlenen Survivor'da bir eleme günü daha geldi çattı. Survivor'da bu akşam önce iletişim oyunu, ardından da eleme konseyi heyecanı peşi peş peşe yaşandı. Konsey öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıyla bir yarış yaşandı. Ardından ada konseyinde eleme için bir araya gelindi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte heyecan dolu eleme akşamı adaya veda eden isim...
Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyunu ve eleme konseyiyle heyecan zirve yaptı. Eleme konseyi öncesinde adada ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunlarında eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...