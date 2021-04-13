RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Ekranlarda büyük bir heyecanla izlenen Survivor'da bir eleme günü daha geldi çattı. Survivor'da bu akşam önce iletişim oyunu, ardından da eleme konseyi heyecanı peşi peş peşe yaşandı. Konsey öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıyla bir yarış yaşandı. Ardından ada konseyinde eleme için bir araya gelindi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte heyecan dolu eleme akşamı adaya veda eden isim...

13.04.2021 23:55 - Son Güncelleme: 13.04.2021 23:55
Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam oynanan iletişim oyunu ve eleme konseyiyle heyecan zirve yaptı. Eleme konseyi öncesinde adada ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıran kırana bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Bilindiği üzere oynanan dokunulmazlık oyunlarında eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...

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Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı.

Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Ada konseyi neticesinde Survivor olma hayallerine veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen iletişim oyununda takımlar büyük bir mücadele verdi.

Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Ardından oyunu 10'a 9 ünlüler kazandı.