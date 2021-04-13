Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Ekranlarda büyük bir heyecanla izlenen Survivor'da bir eleme günü daha geldi çattı. Survivor'da bu akşam önce iletişim oyunu, ardından da eleme konseyi heyecanı peşi peş peşe yaşandı. Konsey öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıyla bir yarış yaşandı. Ardından ada konseyinde eleme için bir araya gelindi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte heyecan dolu eleme akşamı adaya veda eden isim...

13.04.2021 23:55 - Son Güncelleme: 13.04.2021 23:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





