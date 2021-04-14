Kuruluş Osman’da kılıçlar konuşacak! Dündar Bey ihanetini affetmeyen Osman Bey gözünü karattı
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için geri sayım başladı! Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan Kuruluş Osman'da Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetinin cezasını bizzat kesecek. Osman Bey, kılıçların konuşacağı bölümde Söğüt'e baskın planlayan Nikola'yla ise savaş meydanında kozlarını paylaşacak. Peki yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı kat kat arttıran Kuruluş Osman'ın 54. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar…
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ikinci sezonunda da reyting savaşında galip geliyor! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not alırken yeni bölüm fragmanlarıyla nefes kesti.
KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.
NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR
Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.
TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR
Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!