Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Yıllar sonra ortaya çıktı eşi Alpay Göltekin’i böyle andı…
Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya, yıllar sonra ortaya çıktı. Instagram hesabında geçen sene vefat eden eşi Alpay Göltekin'i duygusal bir mesajla anan Zeynep Alasya, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Paylaşımıyla yürek burkan Alasya'nın özel hayatı ise merak konusu oldu. İşte Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya ve yürek burkan o paylaşımı…
Duygusal bir paylaşımda bulunan Zeynep Alasya, eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı şu notla takipçilerinin beğenisine sundu: "Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde... Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse... 'Özledim' demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım... Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar"
Paylaşımıyla yürekleri dağlayan Zeynep Alasya, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, Zeynep Alasya'nın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Zeynep Alasya'nın müzisyen olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Zeki Alasya olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…