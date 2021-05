Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da ünlüymüş! Yıllar sonra ortaya çıktı eşi Alpay Göltekin’i böyle andı…

Duygusal bir paylaşımda bulunan Zeynep Alasya, eşiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı şu notla takipçilerinin beğenisine sundu: "Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde... Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse... 'Özledim' demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım... Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar"