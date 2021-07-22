Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın memleketiyle şaşırttı! Duyanlar inanamadı usta oyuncu bakın aslen nereli çıktı
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın memleketiyle şaşırttı! 300'den fazla filmde yer alan ve oyunculuğu ile 7'den 70'e gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Arkın aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Usta oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Cüneyt Arkın'ın memleketi...
22.07.2021 01:34
- Son Güncelleme: 22.07.2021 01:34
Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Cüneyt Arkın, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Arkın aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Cüneyt Arkın olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...