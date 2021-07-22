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Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu

Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Dijital bir platformda yayınlanan ''Saygı'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Süper mini şortu ve derin dekoltesi ile objektif karşısına geçen Miray Daner, çimlerin üzerine sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Daner'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada bomba etkisi yaratırken ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

22.07.2021 01:06 - Son Güncelleme: 22.07.2021 01:21
Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu

Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu

Daner, süper mini şortu ve derin dekoltesi ile çimlerin üzerine sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu

Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu

Takipçileri, Daner'in paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Genç oyuncu için "Sanat eseri", "Bu güzelliğe diyecek bir söz yok!", "Yaktın buraları Miray" yorumları yapıldı.

Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu

Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Daner'i bazı takipçileri fazla zayıf bularak "Bir deri bir kemik kalmışsın" yorumunda bulundu.