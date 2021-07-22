Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Süper mini şortu ve derin dekoltesiyle sere serpe uzandı bahçe pozları olay oldu
Miray Daner sosyal medyayı yaktı geçti! Dijital bir platformda yayınlanan ''Saygı'' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Süper mini şortu ve derin dekoltesi ile objektif karşısına geçen Miray Daner, çimlerin üzerine sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Daner'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada bomba etkisi yaratırken ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
22.07.2021 01:06
- Son Güncelleme: 22.07.2021 01:21
Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.