Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik siyah mayolu en doğal haliyle mest etti! Eşi Emre Yetkin'le tatile çıkan Burcu...
Camdaki Kız'nın Nalan'ı Burcu Biricik ortalığı salladı. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, sezon finalinin ardından eşi Emre Yetkin'le tatile çıktı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde plajda arkadaşlarıyla vakit geçirirken görüntülenmişti. Burcu Biricik bu kez de Emre Yetkin'le birlikte görüntülendi. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, doğal haliyle dikkat çekti.
22.07.2021 08:46
- Son Güncelleme: 22.07.2021 08:46
Kanal D'de yayınlanan 'Camdaki Kız'da 'Nalan' karakterini canlandıran Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
'Nalan' karakterine hayat verdiği 'Camdaki Kız' dizisi ile ekranlara kilitleyen Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin'le birlikte tatile çıktı.
Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz olan oyuncu, doğal hali ile bir kez daha görenleri kendine hayran bıraktı. Burcu Biricik'in formda görüntüsü dikkat çekti.