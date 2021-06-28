Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

"SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN"

Fatma Girik de dostunun doğum gününü menajeri Bircan Usallı Silan ile çektiği bir video ile kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.