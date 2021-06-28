Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…
Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray'a doğum günüde büyük jest! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, bugün 76 yaşına bastı. 'Sultan', 'Vesikalı Yarim ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi kültleşmiş filmlerle hafızalara kazınana usta oyuncunun doğum gününü birçok ünlü isim kutladı. Yeşilçam yıldızları Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik de sosyal medya hesaplarında Türkan Şoray'ın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Usta oyuncuların paylaşımları kısa sürede gündem olurken Cüneyt Arkın'ın Şoray için yazdığı not dikkat çekti. İşte o paylaşımlar…
"SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN"
Fatma Girik de dostunun doğum gününü menajeri Bircan Usallı Silan ile çektiği bir video ile kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.