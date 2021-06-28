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Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray'a doğum günüde büyük jest! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, bugün 76 yaşına bastı. 'Sultan', 'Vesikalı Yarim ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi kültleşmiş filmlerle hafızalara kazınana usta oyuncunun doğum gününü birçok ünlü isim kutladı. Yeşilçam yıldızları Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik de sosyal medya hesaplarında Türkan Şoray'ın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Usta oyuncuların paylaşımları kısa sürede gündem olurken Cüneyt Arkın'ın Şoray için yazdığı not dikkat çekti. İşte o paylaşımlar…

28.06.2021 19:56 - Son Güncelleme: 28.06.2021 21:20
Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

Rol aldığı 222 film ile dünyanın 'En çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, bugün 76'ncı yaş günü kutladı.

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Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

Yeşilçam yıldızları Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik de sosyal medya hesaplarında Türkan Şoray'ın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

Usta oyuncuların paylaşımları kısa sürede gündem olurken Cüneyt Arkın'ın Şoray için yazdığı not dikkat çekti. İşte o paylaşımlar…

Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

"YILLARIN DOSTLUĞUNA SELAM OLSUN"
Aynı dönemin oyuncusu olan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ile bir yeni bir de eski fotoğraflarını yayınlayarak "Benim canım Türkan'ım, yılların dostluğuna selam olsun. İyi ki doğmuşsun arkadaşım" notunu düştü.

Yeşilçam yıldızlarından Türkan Şoray’a doğum gününde büyük jest! Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik…

"SEN BİZİM BİR TANEMİZSİN"
Fatma Girik de dostunun doğum gününü menajeri Bircan Usallı Silan ile çektiği bir video ile kutladı. Girik ile birlikte çekilen gönderisini yayınlayan Silan, "Doğum günün kutlu olsun Türkan'ım... İyi ki doğdun, o güzel kalbin ve yüzünle ülkemin iftiharı, benim ise can dostum oldun... Nazo ve Figen gibi kandan olmasa da candan ablam oldun..." şeklinde konuştu.