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Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

Survivor Meryem Kasap'ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü… Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Yarışmadan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Kasap, adaya vedasının ardından inanılmaz bir değişime uğradı. Fenomen yarışmacının son halini gören takipçileri tanımakta zorlandı. Estetikli haliyle hayranlarını şoke eden Kasap için "Bu sen misin?" yorumları yapıldı. İşte Survivor'ın Meryem'in son hali…

28.06.2021 19:09 - Son Güncelleme: 28.06.2021 19:09
Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Survivor yarışmasına katılan ve iki sezon da sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap estetikle bambaşka birine dönüştü.

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Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

Adaya vedasının ardından inanılmaz bir değişime uğrayan fenomen yarışmacı için "Bu sen misin?" yorumları yapıldı.

Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

İşte Meryem Kasap olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

Sevda Erginci

Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

Şevval Şahin