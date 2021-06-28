Survivor Meryem Kasap’ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü hayranları tanımakta zorlandı işte son hali…

Survivor Meryem Kasap'ın değişimi öyle böyle değil! Estetikle bambaşka birine dönüştü… Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan milli atlet Meryem Kasap değişimiyle sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Yarışmadan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Kasap, adaya vedasının ardından inanılmaz bir değişime uğradı. Fenomen yarışmacının son halini gören takipçileri tanımakta zorlandı. Estetikli haliyle hayranlarını şoke eden Kasap için "Bu sen misin?" yorumları yapıldı. İşte Survivor'ın Meryem'in son hali…

28.06.2021 19:09 - Son Güncelleme: 28.06.2021 19:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





