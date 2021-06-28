Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun düğününde pişti oldular! Serenay Sarıkaya sorusu Çağatay Ulusoy’u heyecanlandırdı
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun düğününde pişti oldular! 2013 - 2015 yılları arasında Medcezir dizisinde oynayan ünlü isimler, rol arkadaşları Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirdiği düğün törenine katıldı. Dizinin başrol oyuncularından Çağatay Ulusoy ise düğün çıkışı objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Ulusoy, Medcezir'de başrolü paylaştığı eski aşkı Serenay Sarıkaya hakkında soru yöneltilmesi üzerine heyecanlandı. İşte detaylar…
28.06.2021 20:54
- Son Güncelleme: 28.06.2021 21:00
Çağatay Ulusoy, Medcezir dizinde birlikte rol aldığı Taner Ölmez'in düğün törenine katıldı. Yeşilçam isimli projeyle ekranlara dönen oyuncu Çağatay Ulusoy, düğün töreni çıkışı da ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.
Basın mensupları Çağatay Ulusoy'a düğün töreninde Serenay Sarıkaya ile konuşup konuşmadıklarını sordu.
Düğün töreninde Serenay Sarıkaya ile pişti olan Çağatay Ulusoy, eski aşkıyla ilgili soru karşısında bir hayli heyecanlandı.
Yeşilçam isimli projeyle ekranlara dönen oyuncu Çağatay Ulusoy, "Söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun eski aşkına karşı mesafeli oluşu dikkatlerden kaçmadı.