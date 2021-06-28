Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’nun düğününde pişti oldular! Serenay Sarıkaya sorusu Çağatay Ulusoy’u heyecanlandırdı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun düğününde pişti oldular! 2013 - 2015 yılları arasında Medcezir dizisinde oynayan ünlü isimler, rol arkadaşları Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirdiği düğün törenine katıldı. Dizinin başrol oyuncularından Çağatay Ulusoy ise düğün çıkışı objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Ulusoy, Medcezir'de başrolü paylaştığı eski aşkı Serenay Sarıkaya hakkında soru yöneltilmesi üzerine heyecanlandı. İşte detaylar…

28.06.2021 20:54 - Son Güncelleme: 28.06.2021 21:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





