GaleriMagazin

Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalar son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlar haline geldi. Kullanıcılarının fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götüren FaceApp ve AgingBooth, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak edilen kişiler tarafından tercih ediliyor. Sosyal medyada trend olan FaceApp uygulaması yeşilçam ünlülerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin uygulama ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı. İşte Yeşilçam ünlülerinin FaceApp ile gençleştirilmiş halleri...

17.07.2019 18:33 - Son Güncelleme: 17.07.2019 19:23
Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

FaceApp ve AgingBooth son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlar haline geldi. Bu uygulamalar, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak edilen kişiler tarafından tercih ediliyor. Sosyal medyada trend olan FaceApp uygulaması yeşilçam ünlülerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin uygulama ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı.

İşte Yeşilçam ünlülerinin FaceApp ile gençleştirilmiş halleri...

Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan 74 yaşındaki Türkan Şoray'ı geçmişe götürdük.

Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

Uygulamada Şoray'ın görüntüsü böyle...

Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

Türkay Şoray

Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen 64 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nu da gençleştirdik.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim
Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim