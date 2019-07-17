Yeşilçam yıldızlarından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun FaceApp ile gençleştirilmiş halleri şaşkına çevirdi

FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalar son zamanlarda sosyal medyada oldukça trend akımlar haline geldi. Kullanıcılarının fotoğraflarını yıllar öncesi ve sonrasına götüren FaceApp ve AgingBooth, gençliğine özlem duyan ve yaşlılığını merak edilen kişiler tarafından tercih ediliyor. Sosyal medyada trend olan FaceApp uygulaması yeşilçam ünlülerinin fotoğrafları üzerinde kullanıldı. Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin uygulama ile gençleştirilmiş halleri görenleri şaşırttı. İşte Yeşilçam ünlülerinin FaceApp ile gençleştirilmiş halleri...

17.07.2019 18:33 - Son Güncelleme: 17.07.2019 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





