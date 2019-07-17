Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim
Dünyanın en zengin milyarderi Kylie Jenner, uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı. Kızının doğumundan sonra yaşadığı iniş ve çıkışları Instagram paylaşımında dile getiren Kylie, 10 yaşından beri kameralar önünde büyümenin zorluklarını anlattı. Jenner, "Hayatım mükemmel değil ve sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Kylie Jenner anksiyete olduğunu itiraf etti. Peki Kylie Jenner'ın hastalığı olan anksiyete nedir?
Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i tahtından eden kendi çıkardığı kozmetik markalarıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında girdi. Jenner, son günlerde özel jetiyle çıktığı lüks tatiliyle gündemde iken hayatıyla ilgili gerçeği paylaştı. 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın hastalığı nedir? İşte ünlülerin hastalıkları...
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.