Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

Dünyanın en zengin milyarderi Kylie Jenner, uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı. Kızının doğumundan sonra yaşadığı iniş ve çıkışları Instagram paylaşımında dile getiren Kylie, 10 yaşından beri kameralar önünde büyümenin zorluklarını anlattı. Jenner, "Hayatım mükemmel değil ve sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Kylie Jenner anksiyete olduğunu itiraf etti. Peki Kylie Jenner'ın hastalığı olan anksiyete nedir?

17.07.2019 17:20 - Son Güncelleme: 17.07.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





