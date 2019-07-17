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Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

Dünyanın en zengin milyarderi Kylie Jenner, uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı. Kızının doğumundan sonra yaşadığı iniş ve çıkışları Instagram paylaşımında dile getiren Kylie, 10 yaşından beri kameralar önünde büyümenin zorluklarını anlattı. Jenner, "Hayatım mükemmel değil ve sosyal medyada gördükleriniz sadece dış görünüş" ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki Kylie Jenner anksiyete olduğunu itiraf etti. Peki Kylie Jenner'ın hastalığı olan anksiyete nedir?

17.07.2019 17:20 - Son Güncelleme: 17.07.2019 17:34
Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i tahtından eden kendi çıkardığı kozmetik markalarıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında girdi. Jenner, son günlerde özel jetiyle çıktığı lüks tatiliyle gündemde iken hayatıyla ilgili gerçeği paylaştı. 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın hastalığı nedir? İşte ünlülerin hastalıkları...

Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

DEFNE SAMYELİ

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

Kylie Jenner hastalığını itiraf etti: Bu yolda arkadaşlarımı ve bazen de kendimi kaybettim

TUBA ÜNSAL

Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal'ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.

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