Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Rıza Baba'nın kızı Pınar rolüyle diziye damga vurmuştu
Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızı Pınar Aydın, Rıza Baba'nın kızı Pınar rolüyle diziye damga vurmuştu. Yıllar sonra ortaya çıkan Pınar Aydın, yine Arka Sokaklar dizisiyle akıllara geldi. Arka Sokaklar dizisinden sonra bir kaç rolde daha görev alan Pınar Aydın, daha sonra oyunculuktan uzaklaştı. Peki evlenen ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şimdi ne yapıyor? İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu Pınar Aydın'ın son hali.
Arka Sokaklar ile Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Pınar Aydın, bir çok dizide başarıyla boy gösterdi. Peki Pınar Aydın sadece oyunculuk mu yaptı? Türkiye Pınar Aydın'ı nasıl tanıdı? İşte birçoğunuzun da bilmediği Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın eski ve yeni hayatı. Pınar Aydın evli ve bir çocuğu ile mutlu bir hayat sürerken, Arka Sokaklar hayranları onu hala unutmadı. Peki Pınar Aydın şimdilerde ne yapıyor?