Arka Sokaklar oyuncusu Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor? Rıza Baba'nın kızı Pınar rolüyle diziye damga vurmuştu

Arka Sokaklar ile Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Pınar Aydın, bir çok dizide başarıyla boy gösterdi. Peki Pınar Aydın sadece oyunculuk mu yaptı? Türkiye Pınar Aydın'ı nasıl tanıdı? İşte birçoğunuzun da bilmediği Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın eski ve yeni hayatı. Pınar Aydın evli ve bir çocuğu ile mutlu bir hayat sürerken, Arka Sokaklar hayranları onu hala unutmadı. Peki Pınar Aydın şimdilerde ne yapıyor?