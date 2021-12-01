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Haberler Magazin Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi birçok yapımda rol alan ve başarılı performansıyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yeşilçam güzeli, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi. 66 yaşındaki Bubikoğlu'nun son halini gören sevenleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Usta oyuncu için "Hala çok güzel", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

01.12.2021 18:18 - Son Güncelleme: 01.12.2021 18:18
Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

Özellikle Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

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Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi birçok yapımda rol alan güzel oyuncu, uzun bir süre önce ise beyazperdeye veda etmişti.

Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Yeşilçam güzeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sevenleriyle etkileşimde kalmayı ihmal etmedi.

Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

Günlü hayatından kareler paylaşan Bubikoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Usta oyuncu için "Hala çok güzel", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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