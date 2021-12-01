Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Gülşen Bubikoğlu’nun son halini gören gözlerini alamadı 66 yaşındaki oyuncu gençlere taş çıkardı
Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi birçok yapımda rol alan ve başarılı performansıyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yeşilçam güzeli, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşim kurmayı ihmal etmedi. 66 yaşındaki Bubikoğlu'nun son halini gören sevenleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Usta oyuncu için "Hala çok güzel", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
01.12.2021 18:18
- Son Güncelleme: 01.12.2021 18:18
Özellikle Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.
Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi birçok yapımda rol alan güzel oyuncu, uzun bir süre önce ise beyazperdeye veda etmişti.
Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Yeşilçam güzeli, bu süreçte sosyal medya hesabında sevenleriyle etkileşimde kalmayı ihmal etmedi.