Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu yürek sızlattı! “Benim en yakışıklı partnerim” dediği Cüneyt Arkın’ın ardından bakın neler söyledi
Dünyayı Kurtaran Adam, Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Öğretmen Kemal ve daha nicesi... 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başlayan ve Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi kariyerinde kırılma noktası yaşayan Cüneyt Arkın, rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Oynaması oldukça zor sahnelerin başarılı bir şekilde altından kalkan Arkın, usta oyunculuğuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Oyunculuğunun yanı sıra karakteriyle de Türk halkının beğenisini kazanan Arkın, önceki akşam kalbinin durması sebebiyle gittiği hastanede vefat etti ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sevenlerini yasa boğan Arkın'ın ardından birçok ünlü isim yaptıkları paylaşımlarla üzüntüsünü paylaştı. Bu paylaşımlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise Gülşen Bubikoğlu'ndan geldi. Canikom, Vahşi Gelin, Alev Alev, Ayrı Dünyalar gibi birçok filmde başrolü paylaştığı Cüneyt Arkın için "Benim en yakışıklı partnerim" diyen Bubikoğlu, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...
28.06.2022 19:35 - Son Güncelleme: 28.06.2022 19:35
Yedek subay olarak vatani görevini yerine getirirken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ tarafından keşfedilen Cüneyt Arkın, Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi kariyerinde kırılma noktası yaşadı.
Kısa sürede Yeşilçam filmlerinin aranılan isimlerinden olan Arkın, Dünyayı Kurtaran Adam, Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi ve Öğretmen Kemal gibi birçok karaktere can verdi.
Türkan Şoray, Filiz Akın, Gülşen Bubikoğlui ve Fatma Girik biri birçok usta isimle başrolü paylaşan Arkın, rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine ulaştı.