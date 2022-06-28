Balkan Ninnisi’nin Jovanka’su Merih Öztürk bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Emre Bey’in biricik partnerinin memleketi...
Balkan Ninnisi'nin Jovanka'su Merih Öztürk bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Hakan Boyav, Suzan Akbelge gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinin başrollerinden Merih Öztürk'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çekimleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşen dizide Jovanka karakterini canlandıran Öztürk'ün özellikle memleketi merak konusu oldu. 22 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Merih Öztürk aslen nereli? Memleketi neresi?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Merih Öztürk'ün memleketi...
Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Hakan Boyav, Suzan Akbelge gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka karakterini canlandıran Merih Öztürk'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?
28 Aralık 1999'da dünyaya gelen Merih Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Nerde O Yeminler gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.
2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu.[3] 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi.
MEMLEKETİ MERAK EDİLDİ
Şimdilerde Balkan Ninnisi dizisinde Jovanka karakterini canlandıran Merih Öztürk'ün memleketi merak konusu oldu.