Balkan Ninnisi’nin Jovanka’su Merih Öztürk bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Emre Bey’in biricik partnerinin memleketi...

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

28 Aralık 1999'da dünyaya gelen Merih Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Nerde O Yeminler gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.