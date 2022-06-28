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Haberler Magazin Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçen yıl tanışıp aşk yaşamaya başladığı Emir Ersoy ile Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Alaçatı'da yakınlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren Bahadır, gelinlikli pozlarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Bahadır, şimdi ise Instaram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Süper mini beyaz eteğiyle dans ettiği anları yayınlayan Bahadır, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Gökçe Bahadır'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

28.06.2022 18:16 - Son Güncelleme: 28.06.2022 18:25
Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Şubat ayında Alaçatı'da evlendi.

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Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

"1977 Sezen'li Şarkılar" albümünde bir şarkı seslendiren ikili, düğün fotoğraflarıyla uzun süre gündem oldu.

Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü çiftten Gökçe Bahadır, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

Süper mini beyaz eteğiyle dans ettiği anları yayınlayan Bahadır, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcınsın dikkatini çekti.

Gökçe Bahadır beyazlar içinde paylaştı! Süper minisi ile dans eden Gökçe ortalığı salladı! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak binlerce yorum aldı.

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