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Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...

Hayat Sevince Güzel, Sinderella Kül Kedisi, Gelinlik Kızlar, Fatma Bacı, Battal Gazi'nin İntikamı gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan, Sertan Acar yeni hayatıyla gündeme geldi. Şimdilerde doğayla iç içe bir yaşam sürdüren Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ı 1979'dan sonra ilk kez görenler, "Sertan Acar'a yıllar yaramış gibi" demeden geçmedi. İşte başta Sertan Acar olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.

09.11.2020 13:08 - Son Güncelleme: 09.11.2020 13:25
Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...

Yeşilçam'ın sakin jönü Sertan Acar, Yeşilçam'da Zeynep Değirmencioğlu ile oynadığı sayısız filmlerle akıllara kazındı. 1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı.

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Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...

Usta oyuncu Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı.

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...

Daha sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'ye taşınan Acar, burada kendisini doğaya bıraktı. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor. Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek, hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor.

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...

"SİNEMAYI BIRAKTIM VE HEKİM OLMAYI TERCİH ETTİM"
Türk sinemasına nasıl başladığını anlatan Sertan Acar, "İlk filmim Ayşecik. Ediz Hun gibi Yeşilçam'dakilerin çoğu rahmetli oldu Sadi Alışık gibi. İzzet Günay ile oynadık, Cüneyt Arkınla baba ve oğlu oynadık. Ama çoğu vefat etti."

Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...

"Yeşilçam farklı bir olay. Yeşilçam'dan olmaktan da gurur duyuyorum. O zaman diş hekimliğinde okuyordum. 1973-1974 senesinde baktım okulda zorluk çekiyorum, mezun olamayacağım düşündüm, sinemayı bırakmaya karar verdim. Yıldız Kenter gibi bir dehayla da anne ve oğul olarak Fatma Bacı filminde oynama şerefini buldum. En son filmim de Cüneyt Arkın ile Battal Gazi filmi oldu. Ondan sonra kesinlikle karar verdim, 22-23 yaşında sinemayı bıraktım ve hekim olmayı tercih ettim. Sinemaya 1971 yılında adım attım."

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