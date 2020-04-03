Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in Tuncay'ı şoke etti! Neşeli Günler'in Tuncay'ının olay fotoğrafları
1978 yılında yayınlanan ve adeta bir yıldızlar geçidi olan Neşeli Günler filmindeki Küçük Tuncay'ı hatırlamayanımız yoktur. Mahsun bakışları ve uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. Neşeli Günler'in Tuncay'ını daha evvel de medya kanalları haber yapmıştı. Oysa o zamanlarda yeni hali diye gösterilen kişi aslında o değildi. Bu hata tamamen film künyesinde Tuncay'ın isminin yanlış yazılmasından kaynaklanıyordu. Bu gerçeği ortağa çıkaran ise Yeşilçam arkeoloğu 'mekanıyesilcam' isimli Instagram hesabının sahibi Doğan Güneş.
Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Neşeli Günler filminde en küçük kardeşi Tuncay'ın yıllar sonraki görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Arzu Film'in birbirinden önemli ustalar ile çektiği Neşeli Günler filminde, sadece birkaç filmde rol almış isimler de var elbette. İşte onlardan yalnızca birisi. Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız...