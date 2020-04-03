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Yeşilçam efsanesi Neşeli Günler'in Tuncay'ı şoke etti! Neşeli Günler'in Tuncay'ının olay fotoğrafları

1978 yılında yayınlanan ve adeta bir yıldızlar geçidi olan Neşeli Günler filmindeki Küçük Tuncay'ı hatırlamayanımız yoktur. Mahsun bakışları ve uslu halleriyle seyircinin gönlünü kazanan Tuncay'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. Neşeli Günler'in Tuncay'ını daha evvel de medya kanalları haber yapmıştı. Oysa o zamanlarda yeni hali diye gösterilen kişi aslında o değildi. Bu hata tamamen film künyesinde Tuncay'ın isminin yanlış yazılmasından kaynaklanıyordu. Bu gerçeği ortağa çıkaran ise Yeşilçam arkeoloğu 'mekanıyesilcam' isimli Instagram hesabının sahibi Doğan Güneş.

03.04.2020 18:59 - Son Güncelleme: 03.04.2020 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





