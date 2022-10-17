Yeşilçam efsanesi Fatma Girik ile Billur Kalkavan gerçeği! O satırlar yürek sızlattı: “Filiz Akın çok severmiş” Hülya Koçyiğit’in ardından...
'Eyvah Babam', 'Reyting Hamdi', 'Ihlamurlar Altında' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Billur Kalkavan'ın geçen mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Bir süredir kanser tedavisi devam eden Kalkavan'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu, söz konusu tedavi sonrası vücudunda türeyen mantar sebebiyle aramızdan ayrıldı. Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Tuba Büyüküstün, Hamdi Alkan gibi ünlü isimler yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından dile getirirken Billur Kalkavan'ın merhum sanatçı Fatma Girik ile anısı dikkat çekti. İşte detaylar...
17.10.2022 00:15 - Son Güncelleme: 17.10.2022 00:16
Henüz yedi yaşındayken Ayrı Dünyalar (1969) filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuk rolüyle oyunculuğa adım atan Billur Kalkavan, 16 yaşından itibaren çeşitli işlerde çalıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Billur Kalkavan'dan geçen günlerde ise acı haber geldi.
Bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başlayan Billur Kalkavan, söz konusu tedavi sonrası vücudunda türeyen mantar sebebiyle aramızdan ayrıldı.