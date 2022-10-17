Yeşilçam efsanesi Fatma Girik ile Billur Kalkavan gerçeği! O satırlar yürek sızlattı: “Filiz Akın çok severmiş” Hülya Koçyiğit’in ardından...

Henüz yedi yaşındayken Ayrı Dünyalar (1969) filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuk rolüyle oyunculuğa adım atan Billur Kalkavan, 16 yaşından itibaren çeşitli işlerde çalıştı.