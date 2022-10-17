Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol’un son hali ortaya çıktı! Sosyal medya ikiye bölündü! "Çaylar" repliğiyle bilinen...
Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol bir dönem sürekli ölüm haberleriyle gündeme geliyordu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali ortaya çıktı. Özmol'un kısa sürede gündem olan son hali sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Alpaslan Özmol'un son hali...
17.10.2022 01:46 - Son Güncelleme: 17.10.2022 01:46
Alpaslan Özmol, bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazındı.