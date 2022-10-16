Yargı’nın Laçin’i Nilgün Türksever’in eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer kendisinden de ünlü o oyuncuyla...
Kadrosunda Uğur Aslan, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Laçin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nilgün Türksever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yekta ile arasındaki ilişkiyle diziye damga vuran oyuncunun gerçek eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nilgün Türksever kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Türksever'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Nilgün Türksever'in kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
16.10.2022 22:54 - Son Güncelleme: 16.10.2022 22:54
1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katılan Nilgün Türksever, 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı.
Kara Yazı, Hayat Sırları, Aşk Mantık İntikam, Sadakatsiz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, son olarak Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
İnternet kullanıcıları, "Nilgün Türksever kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Türksever'in ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.