Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız diziden ayrılıyor! Özge Yağız kimdir, nereli? Yaşı, boyu ve kilosu.

ÖZGE YAĞIZ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Açıklamayı Özge Yağız Instagram hesabından yaptı. İşte Özge Yağız'ın açıklaması:

"Benim naif Reyhan'ım... İçine sayısız tecrübe sığdırdığım güzel bir yolun başlangıcıydın sen. Ağladın, güldün, heyecanlandın, sinirlendin, bağırdın ve her haline kucak açan bu güzel insanları kazandın. Yemin gibi bir yuvada yaşadın yollarının hep kesişmesini isteyeceğin insanlar, ekip arkadaşları kazandın. Evlerin kızı, yüreklerin dağlar kızı Reyhan'ı oldun. Çok şükür sevginizi, desteğinizi hissederek yine sizler için çok güzel işlerin içinde olmak ümidiyle yalnızca anlaşmam bittiği için ayrılıyorum. İyi kötü bütün yorumlarınızla öğrettiğiniz, öğrettirdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Hep var olun, var olun ki kusursuz olamasak bile sahip olduğumuz her kusurdan bir nebze arınalım. Gönlümüze su serpen sözünüzü, yok artık dedirten gücünüzü, dünyada ki bütün çirkinlikleri güzelleştiren gözünüzü, özünüzü, sizleri çok seviyorum. Nice kavuşmalarımız olsun, sürçülisan ettiysek affola..."

