Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın hamileliği hakkında ilk kez konuştu! İsmi ne olacak?
2016 yılında Cunda Adası'nda evlenen Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve oyuncu eşi Sinem Kobal'ın bir kız bebek beklediği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu ve haberi doğruladı. Bebek ve Sinem Kobal hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu bakın ilk çocuklarının adı için neler söyledi.
09.05.2020 09:34
- Son Güncelleme: 09.05.2020 09:34
İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kendisi gibi oyuncu eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, ekledi: "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz." dedi.
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