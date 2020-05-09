Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın hamileliği hakkında ilk kez konuştu! İsmi ne olacak?

İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kendisi gibi oyuncu eşinin rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, ekledi: "Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz." dedi.