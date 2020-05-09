Hande Erçel'in reklam filminden kazandığı para duyanların ağzını açık bıraktı 'Güzel paraymış'
Ünlü oyuncu Hande Erçel karantinada da boş durmadı... Koronavirüs nedeniyle setler başta olmak üzere pek çok iş kolunda çalışmalara ara verildi, herkes evlerine kapandı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'de sevgilisi Murat Dalkılıç ile karantinada. Ancak Hande Erçel yaptığı reklam anlaşmasıyla boş günlerin acısını çıkardı. İşte setlerin durduğu, konserlerin iptal edildiği şu günlerde Hande Erçel'in reklamlardan kazandığı para.
KARANTİNADA BOŞ DURMADI
Sosyal medyadaki 12.4 milyonluk takipçi sayısıyla markaların favorisi haline gelen Erçel, karantinada olmasına rağmen yeni işbirliğini duyurdu. Türk bir giyim markasının yüzü olan 26 yaşındaki oyuncunun, bir yıllık reklam işbirliği karşılığında 500 bin TL aldığı iddia edildi.
Erçel, Instagram hesabından yeni reklam filmini, "Bu hayat benim. Bir süredir içimden taşan tatlı telaşımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" notuyla duıyurdu.
Hande Erçel'in bugüne kadarki reklam kazançları (2 milyon 50 bin TL) "güzel para" dedirtti.
Şimdilerde reklamların ve dizilerin arana yüzü olan Hande Erçel estetik operasyonlarla bugüne geldi. Hande'nin yıllar içerisinde estetik ile gelen değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.