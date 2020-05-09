Hande Erçel'in reklam filminden kazandığı para duyanların ağzını açık bıraktı 'Güzel paraymış'

Erçel, Instagram hesabından yeni reklam filmini, "Bu hayat benim. Bir süredir içimden taşan tatlı telaşımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" notuyla duıyurdu.

Hande Erçel'in bugüne kadarki reklam kazançları (2 milyon 50 bin TL) "güzel para" dedirtti.

Şimdilerde reklamların ve dizilerin arana yüzü olan Hande Erçel estetik operasyonlarla bugüne geldi. Hande'nin yıllar içerisinde estetik ile gelen değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.