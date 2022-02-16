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Haberler Magazin Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde Zeynep Billur Uludağ mutfağa geçti. Uludağ'ın menüsü, diğer yarışmacılar tarafından yerden yere vuruldu. Özellikle Bilge Hanım ile sık sık tartışma yaşayan Zeynep Hanım sonunda sinirlerine hakim olamayarak sesini yükseltti. Araya giren Zuhal Topal da, ''Eğer bu şekilde devam edecekseniz ikinizi de diskalifiye ederim.'' uyarısında bulundu. Rekabetin arttığı yarışmada 4 yarışmacı Zaynep Hanım'a karşı cephe aldı. İşte yaşananlar...

16.02.2022 22:32 - Son Güncelleme: 16.02.2022 22:32
Yemekteyiz’de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde kan gövdeyi götürdü. Haftanın başından beri sert çıkışlarıyla tepkileri üzerine çeken Zeynep Hanım, sıra kendisine gelince öfkelendi. Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan fenomen yarışmada çok konuşulacak sahneler yaşandı. İşte detaylar...

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Yemekteyiz’de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her hafta farklı yarışmacılar kendi mutfaklarında aşçılıklarını konuşturuyor. Büyük ödül olan 15 bin TL'yi kazanmak için hırsla yarışan bu haftanın yarışmacıları da bir yandan yemek yaptı diğer yandan masasını en şık şekilde hazırlamaya çalıştı.

Yemekteyiz’de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Pazartesi gününden itibaren gittiği her evde korku salan Zeynep Hanım bu kez diğer yarışmacıları kendi evinde ağırladı. Haftanın ilk gününde ''Bu hafta zor olacak ama hepsiniz ezip geçicem'' sözleriyle dikkat çeken yarışmacıya bugün idiğer 4 yarışmacı birden yüklendi.

Yemekteyiz’de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Mehmet Bey, ''Zeynep Hanım'la çok uğraşacağız haberi olsun. Bugün bombalar çok, yardıracağız. '' diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Yemekteyiz’de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi! Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi

Zeynep Hanım ise henüz tartışmanın başında herkesin üzerine gelmesine karşılık, ''Ah ne güzel herkes dolu dolu gelmiş bugün, en sevdiğim. Bayılırım.'' sözlerini kullandı.

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