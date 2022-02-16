Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...
Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Rol aldıkları filmler ve başarılı performanslarıyla Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Fatma Girik ve Kemal Sunal; Japon İşi, Kanlı Nigar, Postacı gibi filmlerle hafızlara kazındı. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı filmiyle bir kez daha adlarından söz ettiren merhum sanatçıların hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü üstlendiği Kılıbık filminde Fatma Girik'in kardeşiyle kamera karşısına geçtiğini ilk kez öğrenenler şaştı kaldı. Bakın Kemal Sunal'ın hangi rol arkadaşı Fatma Girik'in kardeşi çıktı...
16.02.2022 21:18
- Son Güncelleme: 16.02.2022 21:18
Sergiledikleri başarılı oyunculuk performansları ve yer aldıkları unutulmaz filmlerle gönüllere taht kuran Yeşilçam yıldızları Kemal Sunal ile Fatma Girik, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı filmiyle bir kez daha adlarından söz ettirdi.
Japon İşi, Kanlı Nigar gibi yapımlarda başrolü paylaşan oyuncuların arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü üstlendiği Kılıbık filminde Fatma Girik'in kardeşiyle kamera karşısına geçtiğini ilk kez öğrenenler şaştı kaldı.