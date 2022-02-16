Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Sergiledikleri başarılı oyunculuk performansları ve yer aldıkları unutulmaz filmlerle gönüllere taht kuran Yeşilçam yıldızları Kemal Sunal ile Fatma Girik, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı filmiyle bir kez daha adlarından söz ettirdi.