Sadakatsiz’in Volkan’ın Caner Cindoruk’un kardeşlerine bakın! Amcasını herkes biliyordu kardeşleri daha da ünlüymüş...
Sadakatsiz'in Volkan'ın Caner Cindoruk'un kardeşlerine bakın! Kadrosunda Burak Sergen, Cansu Dere, Melis Sezen, Gözde Seda Altuner, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeni olan Caner Cindoruk'un kardeşlerinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Caner Cindoruk'un kendisi gibi oyuncu olan kardeşleri...
16.02.2022 23:06
- Son Güncelleme: 16.02.2022 23:06
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle izleyiciyle buluşan Caner Cindoruk'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Erdal Cindoruk'un yeğeni olan Caner Cindoruk'un kardeşlerinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.