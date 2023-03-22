Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu birbirine girdi! Eski defterler açıldı! Ağzına geleni saydırdı! “Evli insanlarla birlikte olup...”
Hande Sarıoğlu, konuk olduğu bir magazin programında sorumluluk almak istememesiyle ilgili sözler sarf etti. Canlı yayını izleyen Yeşilmen de Sarıoğlu'nun bu açıklamasına sinirlenip sosyal medya hesabında dikkat çeken bir video yayınladı. "Hoş bir bayansın, özellikle kalçaların çok güzel ama boşsun" ifadelerini kullanan Yeşilmen'e Sarıoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Canlı yayında Yeşilmen'e cevap veren Sarıoğlu "Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen değil miydi?" diyerek tepki gösterdi. Eski defterleri açan ünlü isimler, adeta birbirlerine girdi. İşte detaylar...
22.03.2023 00:26 - Son Güncelleme: 22.03.2023 00:41
Sunucu Hande Sarıoğlu, bir magazin programının canlı yayınına konuk oldu. Sarıoğlu, yayın sırasında "Sorumluluk alamam, evlenemem" ifadelerini kullandı.
Sunucunun bu açıklaması programı izleyen Yeliz Yeşilmen'i sinirlendirdi.