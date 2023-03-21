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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'da Elif karakterini canlandıran Seray Kaya, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Kaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Beyazlar içinde poz veren ünlü oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. İşte Seray Kaya'nın o pozu...

takvim.com.tr
21.03.2023 23:56 - Son Güncelleme: 21.03.2023 23:56
Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncularından Seray Kaya, sergilediği performansla sık sık adından söz ettirdi.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Kaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu, beyazlar içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

Kaya, paylaşımının altına ise "Arşiv karıştırıldı, kahkul özlendi" notunu ekledi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya beyazlar içinde paylaştı! Hem tarzı hem duruşu dikkat çekti! Yorum üstüne yorum yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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