Yeliz Yeşilmen ve Hande Sarıoğlu arasında büyük kavga! Ağzına geleni saydırdı sosyal medya onları konuştu

Hande Sarıoğlu, konuk olduğu bir magazin programında sorumluluk almak istememesiyle ilgili sözler sarf etti. Canlı yayını izleyen Yeşilmen de Sarıoğlu'nun bu açıklamasına sinirlenip sosyal medya hesabında dikkat çeken bir video yayınladı. "Hoş bir bayansın, özellikle kalçaların çok güzel ama boşsun" ifadelerini kullanan Yeşilmen'e Sarıoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Canlı yayında Yeşilmen'e cevap veren Sarıoğlu "Evli insanlarla birlikte olup dayak yiyen değil miydi?" diyerek tepki gösterdi. Eski defterleri açan ünlü isimler, adeta birbirlerine girdi.