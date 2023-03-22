Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le sevgilisi Miray Daner ayrıldı! Sebebi ise o iş insanıyla mesajlaşma! Telefonda mesajları yakalayınca...
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu. Gözde çiftin evlenmesine kesin gözüyle bakılırken şaşırtan bir iddia geldi. Oğulcan Engin ile Miray Daner'in ayrıldığı ve Engin'in soluğu İtalya'da aldığı iddia edildi. Ayrılık sebepleri ise epey ilgin. İşte Miray Daner ile sevgilisi Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi.
22.03.2023 08:36 - Son Güncelleme: 22.03.2023 08:36
Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir işadamıyla yakınlaşan Miray Daner, bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca ayrılmış, kısa bir süre sonra da Oğulcan Engin'le tanışmıştı.
Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyamet kopmuş!
Sevgilisinin, bir zamanlar yakınlaştığı işadamıyla mesajlaşmalarına çok sinirlenen Oğulcan Engin ilişkiyi bitirdi. Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla ilişkiyi kafasında tamamen bitiren Engin, hemen akabinde tek başında İtalya tatiline çıktı.