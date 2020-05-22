"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

"KRONİK HASTALIĞI VARDI"

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi. Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.