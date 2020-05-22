RAMAZAN İMSAKİYE
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"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Mory Kante, 1987 yılında seslendirdiği "Yeke Yeke" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı. Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan ve Yeke Yeke şarkısı milyarlarca insan tarafından bilinen Gineli sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti. Mory Kante'nin ölüm nedenini, oğlu Balla Kante açıkladı.

22.05.2020 19:01 - Son Güncelleme: 22.05.2020 19:24
Yeke Yeke şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan ve Yeke Yeke şarkısı milyarlarca insan tarafından bilinen Gineli sanatçı Mory Kante, hayatını kaybetti.

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Yeke Yeke şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

Mory Kante'nin oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeke Yeke şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

"KRONİK HASTALIĞI VARDI"

Balla Kante, babasının ölüm nedeninin "tedavi edilemeyen kalp sorunları" olduğunu söyledi. Kante, "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak koronavirüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" dedi.

Yeke Yeke şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

"YEKE YEKE' ŞARKISI MİLYARLARCA İNSAN TARAFINDAN BİLİNİYOR

Ünlü vokalist ve kora çalgıcısı Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği "Yeke Yeke" adlı şarkısıyla uluslararası alanda tanınmıştı.

Yeke Yeke şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı

MORY KANTE KAÇ YAŞINDA?

"Yeke Yeke", Afrikalı bir sanatçının bugüne kadar en yüksek satış rakamına ulaşan şarkısı olmuştu. Mory Kante 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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