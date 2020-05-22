RAMAZAN İMSAKİYE
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Emir Sarıgül ile Buket Aydın aşkındaki şok detayı ifşa etti! Emir Sarıgül yeni arabasına bile...

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün birlikte olduğu yönündeki dedikoduların doğru çıkmasının ardından yasak ilişkiyle ilgili şoke eden detaylar, Emir Sarıgül'ün kuzeni Murat Sarıgül'den geldi! Spiker Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı ortaya çıkan bir fotoğrafla belgelendi. 6 aydır yaşanan gizli aşkla ilgili Emir Sarıgül'ün amcasının oğlundan açıklama geldi. Emir Sarıgül'ün kuzeni, Buket Aydın hakkında anlattıklarıyla dikkat çekerken şok detayı da ifşa etti! "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayıran Buket Aydın, ertesi gün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşanmıştı.

22.05.2020 18:26 - Son Güncelleme: 22.05.2020 18:48
Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkında şok detayı ifşa etti! Emir Sarıgül yeni arabasına bile...

Spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı.spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yasak aşkı belgelendi. Ana haber spikeri Aydın, geçtiğimiz günlerde "Karantina sebebiyle önceliklerim değişti" diyerek çalıştığı kanal ile yollarını ayırmıştı. Buket Aydın, bu olaydan bir gün sonra ise eşi Erce Baykal ile boşandı. yasak aşkla ilgili Emir Sarıgül'ün kuzeni Mustafa Sarıgül konuştu.

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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkında şok detayı ifşa etti! Emir Sarıgül yeni arabasına bile...

"BİRBİRLERİNİN EVLERİNDEYDİ"

Haber spikeri Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığını iddia eden Murat Sarıgül, önceki akşam yine şok iddialarda bulundu. Emir Sarıgül'ün amcasının oğlu olan Murat Bey, şunları söyledi: Bu aşk mıdır bilmiyorum ama çok sık görüşüyorlar. Mesela sokağa çıkma yasağında birbirlerinin evlerindeydi.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkında şok detayı ifşa etti! Emir Sarıgül yeni arabasına bile...

EMİR SARIGÜL'ÜN YENİ ARABASININ PLAKASI 'BES'

Murat Sarıgül, kuzeninin aldığı arabasına da Buket Aydın'dan esinlenip 'BES' plakasını yaptırdığını iddia etti.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkında şok detayı ifşa etti! Emir Sarıgül yeni arabasına bile...

ÖZÜR DİLERİM EMİR

Buket Aydın, olay patlak verince şu açıklamayı yaptı: Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan biri bu… Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkında şok detayı ifşa etti! Emir Sarıgül yeni arabasına bile...

Emir Sarıgül ve Buket Aydın

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