RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Müge Anlı'nın sunduğu magazin programına bir dönem itirafta bulunan Seren Serengil'e İrem Derici'den beklenmedik bir hamle geldi. Seren Serengil ve Bircan Bali'nin şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarının ardından ortalık karıştı. Serengil'in sözleri sonrası sinirlerine hakim olamayan İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yaptı. Bir dönem magazin programı sunan Müge Anlı'ya açıklama yapan Seren Seren'in sözlerini paylaşan İrem, magazin gündemini karıştırdı!

22.05.2020 19:40 - Son Güncelleme: 22.05.2020 20:14
Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Seren Serengil ve Bircan Bali, şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından İrem Derici, geçmiş yıllarda, henüz Müge Anlı'nın magazin programı sunduğu dönemlerde yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Derici, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, "Boş yapıyorlar. Alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti" demişti.

Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Derici'nin bu sözleri, 'Söylemezsem Olmaz' sunucularını kızdırdı. Serengil, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" karşılığını verdi.

Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Serengil'in, "Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay. Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!

Bircan Bali "İrem Derici bize 'kaknem' demiş. Kaknemin ne demek olduğunu söylüyorum. Katnem; huysuz, çirkin, hırçın, sıska, ağzı bozuk, agrasif" ifadelerini kullandı. Seren Serengil ise bu sözü ona iade etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeke Yeke şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen sanatçı Mory Kante hayatını kaybetti! Mory Kante'in ölüm nedenini oğlu açıkladı