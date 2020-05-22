Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf etmişti! İrem Derici Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti: Seni küçük şizo!
Müge Anlı'nın sunduğu magazin programına bir dönem itirafta bulunan Seren Serengil'e İrem Derici'den beklenmedik bir hamle geldi. Seren Serengil ve Bircan Bali'nin şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarının ardından ortalık karıştı. Serengil'in sözleri sonrası sinirlerine hakim olamayan İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yaptı. Bir dönem magazin programı sunan Müge Anlı'ya açıklama yapan Seren Seren'in sözlerini paylaşan İrem, magazin gündemini karıştırdı!
22.05.2020 19:40
- Son Güncelleme: 22.05.2020 20:14
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