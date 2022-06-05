Yasmin Erbil Boğaz'a karşı sere serpe yattı tekne pozu olay! Mehmet Ali Erbil'in kızı gelen yorumları görmek bile istemedi! 'Güzel bir...'
Yasmin Erbil Boğaz'a karşı sere serpe yattı tekne pozu olay! Mehmet Ali Erbil'in kızı gelen yorumları görmek bile istemedi! Ünlüler 2022 yaz sezonunu açtı. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Instagram'dan sıcak havanın keyfini çıkardığını ifade eden, "Güzel bir pazar oluyor" notuyla tekneden paylaştığı fotoğrafları ile adından söz ettirdi. Erbil'in paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.
05.06.2022 17:21 - Son Güncelleme: 05.06.2022 17:21
'GÜZEL BİR PAZAR OLUYOR'
Yasmin Erbil Boğaz'a karşı sere serpe yattı tekne pozu olay! Mehmet Ali Erbil'in kızı gelen yorumları görmek bile istemedi!
26 yaşındaki Yasmin Erbil'in bu pozlarını görenler ise, "Yasmin yorumları görmek bile istemedi" demeden geçmedi.