Selin Demiratar son haliyle ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri sessiz sedasız evlenmişti görenler: "Eskimeyen güzellik"
Selin Demiratar son haliyle ortalığı yıktı geçti! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri 2020 yılında sessiz sedasız evlenmişti... 'Acı Hayat' ve 'Adanalı' dizileri ile dikkat çeken ardından ise 'Huzur Sokağı' dizisinde boy gösteren Selin Demiratar şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Aylar sonra ortaya çıkan Selin Demiratar Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismi görenler, "Eskimeyen güzellik" yorumları yapıyor.
05.06.2022 17:54 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:00
"ESKİMEYEN GÜZELLİK"
Selin Demiratar son haliyle ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri sessiz sedasız evlenmişti ünlü isim... Sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Selin'i görenler, "Eskimeyen güzellik" diyor.
Koçum Benim, Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı bir döneme damga vurmuş dizilerde yer alan Selin Demiratar uzun zamandır ekranda böy göstermiyor.
İşte başta Selin Demiratar'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...