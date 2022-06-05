Survivor Aleyna Kalaycıoğlu cinsel ilişki itirafıyla o açıklamasını gölgede bırakmıştı... Bu kez mini şortuyla dans etti o anlar olay!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu cinsel ilişki itirafıyla o açıklamasını gölgede bırakmıştı... Bu kez mini şortuyla dans etti o anlar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram videosu ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kalaycıoğlu bu kez de önce dans ettiği anlarla ardından da spor salonundaki görüntüsü ile adından söz ettirdi.
05.06.2022 16:44 - Son Güncelleme: 05.06.2022 16:49
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu cinsel ilişki itirafıyla o açıklamasını gölgede bırakmıştı... Bu kez mini şortuyla dans etti o anlar olay!
Cumartesi dans videosu ile pazar günü de spor yaparkan ki halleri ile gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.